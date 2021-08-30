"Трансконтейнер" вложит 1,3 млрд рублей в расширение новосибирского терминала

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Компания "Трансконтейнер" намерена до 2024 года вложить 1,3 млрд рублей в увеличение мощностей контейнерного терминала "Клещиха" в Новосибирске, одного из самых крупных сухопутных терминалов в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В развитие контейнерного терминала "Клещиха" "Трансконтейнер" планирует вложить 1,3 млрд рублей до 2024 года. Сейчас мы ведем проектно-изыскательские работы по реконструкции контейнерных площадок, также подписали договор на поставку нового крана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате реализации проекта перерабатывающая мощность терминала вырастет почти на 40% до 400 тыс. ДФЭ (двадцатифунтовый эквивалент, стандартные 6-метровые контейнеры) в год. Вместимость терминала увеличится с 3,9 тыс. до 6 тыс. ДФЭ. "Мы верим в долгосрочный потенциал контейнерного рынка, актуальность развития терминала обусловлена прогнозируемым ростом объемов контейнерных перевозок в долгосрочном периоде", - отметили в "Трансконтейнере".

Проект удвоения мощностей реализуют на базе инфраструктуры станций "Клещиха" и "Чик" Западно-Сибирской железной дороги. Благодаря модернизации контейнерного терминала увеличат вместимость грузовых фронтов до 356 условных вагонов.

На сегодняшний день терминал "Клещиха" является одним из самых современных и крупных сухопутных терминалов в России. В 2018 году на нем была внедрена система ИКТ (интеллектуальный контейнерный терминал), которая позволила автоматизировать технологические процессы и консолидировать данные в едином информационном пространстве для клиентов и исполнителей.

ПАО "Трансконтейнер" - российская транспортная компания, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок.