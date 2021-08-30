Эксперт: квоты на закупки у малого бизнеса в РФ целесообразно сегрегировать по отраслям

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Квоты на закупки у малых и средних предприятий (МСП) в России должны различаться в зависимости от отраслей. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС генеральный директор торговой площадки "Росэлторг" Андрей Кашутин.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить до 25% долю товаров и услуг, которые крупные компании и государственные и муниципальные заказчики покупают у малого бизнеса, включая некоммерческие организации. Речь идет и о тех компаниях, которые работают по № 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), и о тех, которые работают с госорганами в рамках № 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

"Повышение доли закупок до 25% позитивно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в стране. Это хороший старт для прослойки малого бизнеса, который будет участвовать в закупках", - сказал Кашутин.

При этом, по его словам, ряд стратегических закупок, проводимых госкомпаниями, не всегда можно отдать малому бизнесу - подобный шаг "может негативно сказаться на заказчиках в части снижения эффективности их деятельности". Поэтому дальнейшее повышение порога должно зависеть от отраслей, считает он. "Целесообразно сегрегировать доли закупок по категориям, установив для каждой свой предел", - уточнил Кашутин.

Сейчас квота по общим закупкам составляет 20%, по спецторгам - 18%, по закупкам у МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций по 44-ФЗ - 15%. Повышенные квоты будут действовать с 1 января 2022 года.

"Росэлторг" (АО "Единая электронная торговая площадка") - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 650 тыс. участников торгов.