В РЭО заявили, что ассоциации производителей упаковки затягивают реализацию реформы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ассоциации производителей упаковки пытаются затянуть реформу расширенной ответственности производителя (РОП), чтобы граждане и дальше продолжали платить за переработку выпущенной бизнесом упаковки. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Ранее Минэкономразвития России в своем отзыве на закон "Об отходах производства и потребления", опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, предложило перенести реформу системы расширенной ответственности производителей на два года. В настоящее время ожидается, что новая система начнет действовать с января 2022 года.

"То, что происходит в настоящее время, - это яркий пример затягивания ассоциациями процесса принятия нормативных актов, необходимых для того, чтобы Россия продвинулась на пути создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Представители ассоциаций делают все необходимое для того, чтобы затянуть процесс реализации новой концепции РОП и продлить срок выгодных для себя условий, в которых население продолжает платить за выпущенную бизнесом в оборот упаковку", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова передает пресс-служба.

Он также напомнил, что внедрить с 1 января 2022 года обновленную систему РОП поручил президент России Владимир Путин в своем послании. Запуск системы уже с 2022 года необходим для вовлечения в реформу всех производителей товаров и упаковки, которые обязаны утилизировать отходы от их использования, но по какой-либо причине этого не делают. Кроме того, новая концепция РОП была утверждена правительством после всестороннего обсуждения с органами власти и бизнесом.

"К РОП бизнес уже очень давно готовится. На это было дано 10 лет. И для производителей оттягивание срока, в общем-то, не даст ничего, вряд ли за этот год производитель начнет использовать какую-то другую упаковку или произойдут какие-то другие содержательные изменения. Непонятно, для чего этот срок планируется отодвинуть. Это просто отсрочка, чтобы платить меньше в течение этого срока, утилизировать меньше, не более чем", - добавил Буцаев.

Он также считает, что ответственность за 100%-ную утилизацию поступившей в оборот упаковки больше нельзя перекладывать на потребителя, как происходило последние четыре года. Формулировки законопроекта, который сейчас находится в обсуждении, будут доработаны таким образом, чтобы не возникало разночтений, заключил глава РЭО.

О реформе

Предполагается, что новые правила расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию товаров и упаковки вступят в силу с 2022 года. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.