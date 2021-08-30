"Ъ": российские авиакомпании готовятся к введению штрафов за выбросы СО2

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские авиакомпании готовятся к новым требованиям Международной организации гражданской авиации, который предполагают введение штрафов за выброс углекислого газа в атмосферу с 2027 года. "Аэрофлот" и "Газпром нефть" обсуждают соглашение о поставках "зеленого авиатоплива", сообщил "Коммерсантъ".

По данным аналитиков объем выплат штрафов для российских перевозчиков может составить €250 млн в год, и почти половина придется на "Аэрофлот", пишет издание.

Источники сообщили "Коммерсанту", что "Аэрофлот" и "Газпром нефть" планируют договориться о поставках "зеленого авиатоплива" в ходе Восточного экономического форума. Там компании планируют подписать соответствующий меморандум.

По резолюции Международной организации гражданской авиации, c января 2019 года все авиакомпании, выполняющие международные рейсы, должны сообщать объем выбросов СО2 своим авиавластям, а те, в свою очередь, направлять информацию в организацию.