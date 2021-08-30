"Магнит" распространил программу лояльности на "Дикси" в рамках исполнения предписания ФАС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Торговая сеть "Магнит" выполнила одно из требований ФАС по условиям приобретения сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт", внедрив в участвующих в сделке магазинах программу лояльности для пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

"В рамках реализации предписания ФАС России, направленного, в том числе, на поддержку социально незащищенных слоев населения, компания "Дикси Юг" внедрила в магазинах "Дикси" и "Мегамарт", участвующих в сделке, программы лояльности для пенсионеров. <...> Программа лояльности, уже действующая в магазинах сети "Магнит", распространяется на пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними", - говорится в сообщении ФАС.

В пресс-службе регулятора добавили, что до конца октября текущего года ФАС также проконтролирует исполнение обязательств АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") по установлению нулевых торговых наценок на отдельные товарные позиции молока, хлеба и мяса кур. В дальнейшем такие проверки будут проводиться ежеквартально на протяжении одного года, пояснили в ФАС.

В июле текущего года антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство АО "Тандер" о приобретении торговой сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт" при условии полного исполнения предписания ФАС, предусматривающего ряд строгих ограничений. В частности, ФАС разрешил компании проводить слияние торговых сетей только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%. Кроме того, АО "Тандер" взяло на себя дополнительные обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные виды социально-значимых товаров и распространения программы лояльности для пенсионеров на приобретаемые магазины.