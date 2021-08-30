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Силуанов заявил, что средства на ремонт школ на 2022 год заложат в бюджет в полном объеме

Средства на ремонт школ на следующий год будут заложены в бюджет в полном объеме - Силуанов.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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