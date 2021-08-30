Бизнес инвестировал на территориях "атомных" ТОСЭР в России более 1 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Общий объем инвестиций бизнеса на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в России, созданных в стратегически важных закрытых городах атомной промышленности, на сегодняшний день составляет более 1 млрд 100 млн рублей. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы компании "Атом-ТОР" (управляет ТОСЭР, созданными в ЗАТО, где расположены предприятия госкорпорации "Росатом").

"Таким образом фактические вложения компаний на ТОСЭР уже превысили 15% от планируемого. При этом показатель фактически созданных рабочих мест даже больше - 30% к плану, а именно - более 650 новых заполненных вакансий для местного населения. Порядка 11 млн рублей налогов уплачено резидентами в бюджеты разных уровней", - говорится в сообщении.

Чемпионами по привлечению инвестиций остаются преференциальные территории в Новоуральске (Свердловская область) и в Северске (Томская область). Здесь действуют 23 предприятия малого, среднего и крупного бизнеса.

Вплотную к лидерам подошла ТОСЭР "Заречный" (Пензенская область), где за последние полгода удвоилось количество реализуемых проектов, достигнув 10.

Всего в стратегически важных закрытых городах атомной промышленности созданы 8 ТОСЭР - "Железногорск" (Красноярский край), "Заречный" (Пензенская область), "Лесной" (Свердловская область), "Новоуральск" (Свердловская область), "Озерск" (Челябинская область), "Саров" (Нижегородская область), "Северск" (Томская область), "Снежинск" (Челябинская область).