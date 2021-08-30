Новосибирские власти выделили 175 млн рублей на повышение безопасности дорожного движения

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Дополнительно почти 175 млн рублей направлено на повышение безопасности дорожного движения в Новосибирской области, в областном центре которой остро стоит проблема плохого состояния автомобильных дорог. Средства направят до 2023 года в том числе на строительство тротуаров, замену дорожных знаков, установку искусственного освещения и светофоров, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В результате корректировок показателей и объемов финансирования общие затраты на реализацию мероприятий программы на период 2021-2023 годы увеличились на 174,7 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

В пресс-службе уточнили, что дополнительные средства будут направлены на строительство и реконструкцию светофоров, установку и замену дорожных знаков - их число планируется увеличить с 5 до 8 тыс., увеличение количества пешеходных переходов. Также средства выделены на строительство тротуаров, остановочных пунктов, разметку автомобильных дорог и установку искусственного освещения.

В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре и потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе самое время объявлять режим повышенной готовности "по состоянию дорог". Новосибирские власти приняли решение направить дополнительные 278 млн рублей для ремонта дорог в городе при условии принятия системных решений в управлении дорожной отраслью. В мае начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов написал заявление об увольнении с должности после критики состояния дорог в городе.