Речной порт по проекту "Волжское море" планируют открыть под Тверью в середине 2022 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют в июне-июле 2022 года открыть речной порт, который возводится в рамках проекта "Волжское море" на территории особой экономической зоны "Завидово". Об этом в понедельник сообщил губернатор Игорь Руденя во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы хотели бы вас пригласить в 2022 году, как вам будет удобно, в середине года, июнь-июль, на открытие нашего речного порта. Мы его уже доделаем, в этом году мы планируем до конца года закончить акваторию, она 300 на 300 м, глубина не менее восьми, большое количество судозаходов. И мы думаем, что оттуда - такой был расчет - будет начинаться вся речная навигация Центральной России, Поволжья до Астрахани и в Санкт-Петербург", - сказал Руденя.

Губернатор отметил, что также прорабатывается возможность сделать железную дорогу, ведущую к речному порту, чтобы можно было напрямую доезжать из Москвы. "У нас трасса М-11 проходит очень удобно, и такой же комплекс будет полноценный", - добавил он.

Возведение порта началось в Тверской области в 2020 году, оно разделено на три этапа, включающих устройство причала длиной 791 метр, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ, обеспечение объекта системами водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, связи. Также предусмотрено строительство подъездной автомобильной дороги, тротуаров и парковки транспорта. Планируется, что порт будет принимать более 800 судов в год, среднегодовой пассажиропоток составит 204 тысячи человек.

Инвестпроект "Волжское море" является одним из крупнейших в Тверской области, он реализуется на территории особой экономической зоны "Завидово" в рамках федеральной программы развития культуры и туризма. Общий объем бюджетного финансирования составит 1,8 млрд рублей, еще около 6 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. Реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%, обеспечить ежегодное поступление более 430 млн рублей налоговых поступлений в региональный бюджет.