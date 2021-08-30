Бензин Аи-92 подешевел за сутки на бирже на 0,28%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Биржевая цена бензина Аи-92, который больше всего используется в России, за день снизилась на 0,28% - до 56,481 тыс. рублей за тонну по европейскому территориальному индексу. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Рекорд по цене этого вида бензина составляет 58,456 тыс. рублей за тонну, он был зафиксирован 13 августа.

Биржевая цена бензина Аи-95 за день выросла на 0,15% - до 59,657 тыс. рублей за тонну. Таким образом, его стоимость сейчас недалеко от рекордного уровня в 60,029 тыс. рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива выросла на 0,11% - до 50,056 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена топочного мазута за день увеличилась на 1,99%, до 21,821 тыс. рублей за тонну. В то же время топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилось на 0,85%, до 48,935 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ, используется в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу снизилась по итогам торгов на 4,998%, до 45,975 тыс. рублей за тонну.