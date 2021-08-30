Депутаты попросили власти приостановить возведение ЖК у бывшего аэропорта Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Региональные и городские депутаты в Новосибирской области, а также депутат Госдумы Андрей Каличенко направили в адрес мэра Новосибирска Анатолия Локотя и главы региона Андрея Травникова письмо с просьбой приостановить выдачу разрешений на строительство крупного жилого комплекса на территории бывшего городского аэропорта Северный. Причиной является отсутствие продуманной социальной и транспортной инфраструктуры проекта, сообщается в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"По информации СМИ, застройщик уже получил разрешение на строительство первого жилого дома ЖК. Чтобы избежать необратимых негативных последствий для северной части Новосибирска, просим взять ситуацию под контроль и приостановить выдачу разрешений на строительство до детальной проработки решений по социальному обеспечению и транспортной доступности для будущих жителей региона", - говорится в обращении.

Согласно документу, комплексную застройку территории бывшего аэропорта Северный площадью 215 га начала компания "СДС-Финанс". На сайте компании отмечается, что застройка не будет иметь аналогов в городе: на первом этапе застройщик намерен возвести в ЖК "Легендарный-Северный" 255 тыс. кв. м жилья на участке 25 га, жилье получат 11 тыс. человек.

При этом, как отмечают депутаты, действующие и запланированные к вводу в ближайшие годы поликлиники, школы и детские сады на близлежащей территории не справятся с потоком новых пациентов и воспитанников. Также тревогу депутатов вызывает имеющаяся перегруженность транспортной инфраструктуры северных территорий - микрорайонов Стрижи, Родники, Снегири, Пашино, которая после строительства нового жилья существенно возрастет.

"Жители <…> ежедневно вынуждены тратить часы на дорогу из-за пробок, блокирующих движение возле территории бывшего аэропорта. <…> Уже сегодня пробки в районе бывшего аэропорта негативно влияют на пропускную способность улиц соседних районов. Чтобы избежать транспортного коллапса, необходимо провести исследования изменений потоков автотранспорта в связи с застройкой "Северного", разработать инфраструктурные решения, определить источники финансирования и сроки, совпадающие со строительством столь крупного ЖК", - отмечают депутаты.

Письмо подписали 20 человек, из них восемь депутатов заксобрания региона, 11 представителей совета депутатов Новосибирска, а также депутат Госдумы Андрей Каличенко. Они предложили создать рабочую группу из представителей профильных министерств региона, департаментов мэрии, а также депутатов, которые будут держать ситуацию на контроле. Редакция ТАСС направила в мэрию запрос о ситуации, оперативный ответ получить не удалось.

Об аэропорте

Новосибирск-Северный - бывший аэропорт в Заельцовском районе Новосибирска, обслуживавший региональные и местные воздушные линии. Был основан в 1929 году, стал исторически первым аэропортом в Новосибирске. Расположен недалеко от центра города. Использовался также государственной авиацией, а также местными аэроклубами. С февраля 2011 года аэропорт закрыт. Планируется, что территория аэропорта будет застроена жилыми домами и офисными зданиями.