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Торги на ремонт 11 рязанских школ и детсадов не состоялись из-за отсутствия участников

Чиновники видят серьезную проблему в удорожании стройматериалов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Торги на проведение ремонтных работ в 11 образовательных учреждениях Рязанской области признали несостоявшимися, так как на них отсутствовали участники из-за удорожания стройматериалов. Об этом в понедельник в ходе заседания правительства, которое транслировалось онлайн, сообщила министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина.

"Серьезной проблемой этого года стало резкое подорожание строительных материалов, в связи с чем по 11 объектам торговые процедуры не состоялись по причине отсутствия участников, и это действительно проблема", - сказала Щетинкина.

Она также пояснила ТАСС, что в перечень объектов попали детские сады и школы. Власти планируют провести в 2021 году повторные торги и отремонтировать часть учреждений во время осенних каникул.

Всего на проведение ремонта образовательных учреждений в преддверии нового учебного года в регионе направили 247,6 млн рублей, отремонтировать планировали 113 объектов.

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