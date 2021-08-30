"Газпром" создал центр для сопровождения строительства скважин в режиме реального времени

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Газпром" создал отраслевой Центр строительства скважин для сопровождения строительства скважин в режиме реального времени, говорится в сообщении газового холдинга.

"В Тюмени состоялось торжественное открытие отраслевого Центра строительства скважин (ЦСС). В мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, заместитель председателя правления - начальник департамента Олег Аксютин, генеральный директор ООО "Газпром инвест" Вячеслав Тюрин, генеральный директор ООО "Газпром недра" Всеволод Черепанов", - сказано в сообщении.

Главная задача центра - геологическое и инженерно-технологическое сопровождение строительства эксплуатационных скважин на месторождениях "Газпрома" в режиме реального времени.

Полученная и проанализированная центром информация помогает контролировать технологические параметры бурения и при необходимости их корректировать, оперативно распознавать нештатные ситуации и своевременно реагировать на отклонения от запланированного производственного процесса. Геологическое и инженерно-технологическое сопровождение бурения позволяет оптимизировать траекторию скважин, снижает геологические и технологические риски на всех этапах строительства - от начала бурения до сдачи в эксплуатацию, говорится в сообщении.

"Мы последовательно совершенствуем бизнес-процессы инвестиционного блока. С помощью современных цифровых технологий формируется цепочка сквозного управления и контроля на каждом этапе, вплоть до конечных исполнителей на стороне подрядчиков. Теперь в этой системе создано еще одно очень важное звено - контроль за строительством скважин на месторождениях. Это, без сомнения, будет способствовать дальнейшему росту эффективности работы "Газпрома", - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время ЦСС сопровождает строительство скважин на Харасавэйском (полуостров Ямал) и Ковыктинском (Иркутская область) месторожлениях. В дальнейшем эту практику планируется распространить на все месторождения компании, отмечает "Газпром".