Выпускники школы стартапов на Кубани смогут получить до 300 тыс. рублей на открытие дела

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Выпускники первой школы стартапов в Краснодарском крае "Бизнес молодых" с 2022 года смогут получить до 300 тыс. рублей на открытие своего бизнеса. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам встречи главы региона Вениамина Кондратьева с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

"Мы должны сохранить и приумножить эту динамику, вводить новые меры господдержки, сопровождать начинающих предпринимателей. В этом году первыми в России запустили бесплатную школу стартапов "Бизнес молодых". Ее выпускники смогут получить до 3 млн рублей под 0,1% годовых на открытие своего дела. До 1 млн рублей - без залога и поручителей. Для молодежи - возможность сделать первый шаг. Мы, в свою очередь, получаем стабильное развитие экономики", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Также уточняется, что льготные займы финалистам первого потока школы стартапов предоставит Фонд микрофинансирования. С 2022 года планируется ввести новую меру поддержки начинающих предпринимателей. Лучшим выпускникам школы "Бизнес молодых" станут доступны субсидии до 300 тыс. рублей на открытие своего дела, которые не нужно будет возвращать.

26 июля сообщалось, что власти региона разработают новые меры поддержки для участников школы "Бизнес молодых" в Краснодарском крае. За два месяца участники проекта изучили основы экономической теории, познакомились с маркетингом и продвижением продукта, разобрались в организации продаж, принципах построения команды, управлении финансами, бухгалтерских и правовых вопросах. Каждый участник разработал бизнес-идею, которую предстоит защитить перед экспертами. Основным этапом обучения станет реализация идеи совместно с наставником.