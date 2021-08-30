Акции "Газпрома" ускорили рост до 2% на фоне публикации отчета по МСФО

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Акции "Газпрома" в ходе торговой сессии на Московской бирже ускорили рост до 2%, достигая в пике 305,5 рубля за обыкновенную акцию, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 18:20 мск, ценные бумаги "Газпрома" немного замедлили рост до 1,7%, торговались на уровне 304,75 рубля за шт.

Рост котировок компании происходит на фоне публикации отчета "Газпрома" по международным стандартам финотчетности (МСФО) за январь - июнь 2021 года, согласно которому чистая прибыль компании за отчетный период составила 995,52 млрд рублей против 45,46 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года. При этом показатель EBITDA вырос на 134%, до 1,404 трлн рублей, а выручка увеличилась в 1,5 раза, достигнув 4,35 трлн рублей.