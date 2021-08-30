CEO "Связного" Давыдович объявил об уходе из компании

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент компании "Связной" Евгений Давыдович объявил об уходе из компании. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Давыдович занимал пост главы ретейлера в 2016-2017 годах, а также с ноября 2019 года. "30 августа - мой последний рабочий день в компании, - сообщил он. - С завтрашнего дня история "Связного" будет продолжаться с новым руководителем. Я же возьму небольшую паузу, больше времени проведу с семьей, а уже совсем скоро займусь новыми проектами".

Евгений Давыдович пришел пришел в группу "Связной" в 2010 году, а с ноября 2013 года занимал пост председателя правления Связного банка. В 2016 году стал президентом ГК "Связной". С сентября 2017 по февраль 2018 годах занимал пост председателя правления Бинбанка.

ГК "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий. Под управлением компании 2,6 тыс. магазинов в 1 100 городах России. Также в компанию входит сеть Apple Premium Reseller под брендом Cstore, которая насчитывает 33 магазина в 22 городах России.