Российский рынок акций закрылся ростом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник торговался в плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 1,06%, до 3 928,50 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,23%, до 1 684,70 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:37 мск снизился на 0,03%, до 73,49 рубля, евро - на 0,08%, до 86,69 рубля.

Внешний фон остается умеренно позитивным, цены на нефть находятся выше $71. "Интерес к рисковым активам вернулся после симпозиума ФРС в Джексон Хоул, где глава американского ЦБ Джером Пауэлл в очередной раз избежал жесткости в оценках перспективы сворачивания стимулов. Кроме того, в ситуации с пандемией появились признаки улучшения - Китай сообщил об отсутствии новых случаев заражения, а общемировой прирост заболевших сократился до уровней ниже 400 тыс. с 600 тыс. неделей ранее. Этот фактор наряду с локальным ослаблением доллара на мировом рынке и частичной приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана поддерживает ценовые уровни в нефти", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Однако по мере приближения заседания ОПЕК+ 1 сентября колебания котировок черного золота могут вырасти, полагает специалист.

Рынок акций

Подталкивает индекс Мосбиржи к новым историческим вершинам публикации финансовых отчетов компаний на II квартал 2021 года по МСФО, рассказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев.

Они же стали и катализатором переоценки российских акций. Так, бумаги "Сегежи" и "Мечела" остаются в лидерах роста уже два дня подряд после сильных отчетов. Оптимизм инвесторов поддерживают и результаты ПИКа, "Транснефти" и АФК "Система".

Завтра будет ребалансировка индексов MSCI. "Вес Ozon будет повышен на 25%. Это приведет к разовому спросу со стороны индексных фондов в объеме около $50 млн. Вероятно, это поддержит котировки акций компании в ходе завтрашней сессии", - добавил Клещев.

Прогноз на завтра

Тон общим настроениям завтра может задать экономическая статистика. "Утром будут опубликованы индексы деловой активности PMI в сфере услуг и промышленности Китая, позднее - данные по безработице в Германии за август, а в США обнародуют индекс доверия потребителей CB за последний месяц лета и информацию API по недельным изменениям запасов сырой нефти", - рассказал Александр Бахтин.

Согласно ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник может торговаться в пределах 3 870-3 950 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 73-74 рубля. В "Фридом финанс" завтра также прогнозируют повышение российского рынка акций. Целевые диапазоны для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 890-3 960 пунктов, 73,35-74,20 рубля и 86,50-87,15 рубля соответственно.