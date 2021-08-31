Пассажиры метро, МЦК и МЦД получат скидку до конца года на проезд при оплате картой "Мир"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Акция, в рамках которой можно со скидкой оплачивать проезд в метро, на МЦК и МЦД, продлится с 1 сентября до конца года. Для пассажиров, которые расплачиваются банковскими картами "Мир" на турникетах в вестибюлях станций, поездка будет стоить дешевле, сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Мы видим, что пассажирам удобно оплачивать поездки банковскими картами: в 2020 году таким способом совершили более 52 млн проходов в метро. Поэтому уже в четвертый раз проводим акцию, с помощью которой можно экономить от 10 до 20 рублей за каждую поездку. Теперь она распространится и на МЦД - можно оплачивать проезд в метро или на МЦК со скидкой, а затем бесплатно пересаживаться на МЦД и наоборот", - приводятся слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Он добавил, что московский транспорт - это единое пространство, поэтому важно, чтобы пассажиры могли без препятствий и максимально удобно пользоваться всеми его видами. Скидка на проезд предоставляется при оплате на турникетах в вестибюлях станций метрополитена, МЦК или МЦД, которые оборудованы системой приема бесконтактных карт. После совершения операции со счета спишется полная стоимость поездки, а сумма скидки автоматически вернется на счет карты через несколько минут.

"При оплате бесконтактной картой "Мир" любого банка поездка обойдется дешевле на 10 рублей. А скидку 20 рублей получат пассажиры, оплатившие проезд смартфоном, к которому в приложении Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay привязана карта "Мир", говорится в сообщении.

За период акции, которая проходила с 1 марта по конец июня, среднее число оплат в метрополитене и на МЦК по картам "Мир" выросло практически в три раза, а смартфоном - в 35 раз. До конца года в Москве введут еще два бесконтактных способа оплаты проезда - виртуальную "Тройку" и Face Pay.