Минприроды запретит добычу золота в нерестовых реках Камчатки

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России введет мораторий на выдачу лицензий на добычу золота в нерестовых реках Камчатского края. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В 2021 году нам пришлось принять ряд неординарных решений, которые не урегулированы законодательством. В частности, по Камчатке. Там реализуется проект Кроноцкого заповедника, идет рыба на нерест. Но все знают о том, что на протяжении многих лет регионом выдавались лицензии на добычу золота в реках. Мы приняли решение, с губернатором посоветовались и наложили мораторий на такую добычу до изменения законодательства", - сказал глава Минприроды Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что Минприроды ввело ограничения на освоение участков россыпного золота в южной и центральной части Камчатского края. После введения моратория на участки в указанных районах не будут выдаваться новые лицензии и проводиться аукционы.

Кроме того, по словам Козлова, добычу золота также запретят в районе туристического кластера "Три вулкана". "Буквально 27 августа мы договорились с теми, кто взял лицензии, что они сдадут их в пользу государства и золото добывать в районе этих вулканов не будут, там будет создан туристический центр", - пояснил министр.