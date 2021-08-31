Инвесторы в 2021 году направят в ростовские промышленные проекты около 70 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в промышленные проекты в Ростовской области по итогам 2021 года составит около 70 млрд рублей. Об этом во вторник рассказал ТАСС заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"Ведущими крупнейшими компаниями промышленного и топливно-энергетического комплексов в настоящее время продолжена реализация инвестиционных проектов, в рамках которых в 2021 году будет освоено порядка 70 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Один из ключевых проектов реализует "Новошахтинский завод нефтепродуктов", который намерен инвестировать 177 млрд рублей до 2030 года. В результате, по словам Сорокина, построят комплекс по производству бензина АИ-92, АИ- 95 и дизельного топлива класса Евро-5, а также товарных сжиженных углеводородных газов. Кроме того, создадут порядка 1 тыс. рабочих мест.

Такое же количество людей будет работать на новом тракторном заводе в Ростове-на-Дону, отметил замгубернатора. Проект реализует компания "Ростсельмаш". Строительство завода началось в июне, инвестиции в проект составят около 6 млрд рублей. По завершению проекта на площадке будет производиться до 3 тыс. современных тракторов в год.

Новую площадку в 2021 году планирует открыть крупнейший производитель пластиковой оболочки компания "Атлантис-ПАК". В производство высокобарьерной пленки для пищевой промышленности компания инвестировала 3,7 млрд рублей. На сегодняшний день, как отметил Сорокин, такая производственная линия является самой производительной в мире в своем классе, ее мощность составляет до 800 кг/ч. В результате ввода второй очереди будет увеличена доля экспорта в структуре отгрузки предприятия. Сегодня она составляет 45%. На новой линии компания планирует создать 176 рабочих мест.

Кроме того, в регионе продолжается реализация ряда проектов в сфере ветроэнергетики, напомнил собеседник агентства. Управляющая компания "Ветроэнергетика", которая в 2020 году ввела в эксплуатацию четыре ветропарка суммарной мощностью 350 МВт, в текущем году планирует завершить строительство еще трех таких объектов суммарной мощностью 260 МВт. Инвестиции запланировали на уровне более 20 млрд рублей. Ранее в регионе свои проекты по строительству ветроэлектростанций также реализовали компании "Энел Россия", построившая Азовскую ВЭС мощностью 90 МВт, и "НоваВинд", которая ввела в эксплуатацию "Марченковскую ВЭС" мощностью 120 МВт.