Приставы в Амурской области взыскали с предприятия-должника 212 млн рублей налогов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Судебные приставы в Амурской области взыскали задолженность по налогам в размере 212 млн рублей с организации, задействованной при строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, сообщила во вторник пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов России по региону.

"В специализированное отделение по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Амурской области на принудительное исполнение поступило постановление о взыскании с акционерного общества задолженности по налоговым платежам на сумму 212 млн рублей. <…> В ходе совместной работы судебных приставов и сотрудников налоговой инспекции на расчетный счет акционерного общества поступили денежные средства от компании-дебитора и задолженность вместе с исполнительским сбором погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в срок, установленный для добровольного исполнения, организация задолженность не погасила, в связи с чем судебным приставом-исполнителем внесли постановление о взыскании исполнительского сбора, сумма которого составила более 14 млн рублей.

В рамках исполнительного производства установили расчетные счета, открытые в банках, на которые обратили взыскание. Кроме того, установили наличие зарегистрированных автотранспортных средств, на которые судебный пристав-исполнитель наложил запрет.