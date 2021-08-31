Пользователей Instagram обяжут указывать дату рождения для доступа к соцсети

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Корпорация Facebook закроет доступ к социальной сети Instagram для тех пользователей, которые еще не указали дату рождения в разделе с личной информацией. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в понедельник.

"Эта информация нужна нам для разработки новых функций, [необходимых] для защиты юных пользователей", - указано в сообщении.

Отмечается, что сначала пользователю неоднократно будет приходить запрос на указание даты при каждом открытии приложения социальной сети. Оповещение также будет всплывать каждый раз при попытке просмотреть публикацию с содержанием деликатного характера. Если раздел с личной информацией не будет дополнен, администрация Facebook будет вынуждена ограничить доступ в Instagram для этого человека.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Компания со штаб-квартирой в Менло-Парке (штат Калифорния) владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger.