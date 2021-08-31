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Казахстан прорабатывает введение внутреннего углеродного налога

По словам министра энергетики Казахстана Нурлана Ногаева, это позволит избежать полной уплаты углеродного налога в ЕС

НУР-СУЛТАН, 31 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана прорабатывают введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, что позволит избежать полной уплаты углеродного налога в ЕС. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, выступая во вторник на международно-практической конференции в Казани.

"Дополнительно нами прорабатывается введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, импортную и экспортную углеродную пошлину, а также создание Карбонового фонда. Все это позволит избежать полной уплаты пограничного углеродного налога в ЕС и направлять средства, полученные от углеродного налога, на реализацию климатических проектов для достижения цели по глубокой декарбонизации экономики", - рассказал Ногаев, слова которого приводит пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

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