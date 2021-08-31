Аэропорт Крыма к концу лета впервые обслужил 5 млн пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополя за восемь месяцев впервые обслужил более 5 млн пассажиров , сообщили во вторник журналистам в пресс-службе авиаузла.

"Международный аэропорт Симферополь 31 августа встретил пятимиллионного пассажира с начала 2021 года. Пассажиропоток впервые в истории крымской воздушной гавани превысил рубеж в 5 млн человек еще летом, что на три месяца раньше, чем в предыдущие годы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что юбилейным пассажиром стала жительница Томской области, которая вместе с мужем и двухлетним ребенком прилетела на отдых в Крым рейсом из Новосибирска.

Коммерческий директор аэропорта Симферополя Сергей Дяйкин также отметил, что летом авиаузел работал в условиях рекордного пассажиропотока, когда трафик стабильно превышал 1 млн человек в месяц. "Максимальных значений за долгое время наблюдений достигла маршрутная сеть - более 60 направлений. В целом по состоянию на сегодня пассажиропоток в сравнении аналогичным периодом еще доковидного 2019 года вырос на 35%, то есть почти на 1,3 млн человек", - отметил Дяйкин, которого цитирует пресс-служба.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров, что станет рекордным показателем для Крыма.