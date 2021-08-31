"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на прямые пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Полеты будут осуществляться ежедневно с 1 октября, следует из пресс-релиза компании.

Согласно расписанию, ежедневно с 1 октября "Аэрофлот" будет выполнять в Хургаду и Шарм-эш-Шейх по одному рейсу из Москвы, говорится в сообщении.

По решению оперштаба Россия с 27 августа в три раза увеличила квоту регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх - с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Согласно данным Росавиации, возможность выполнять рейсы на этих маршрутах, кроме "России", получили девять авиакомпаний, в том числе и "Аэрофлот". Ранее "Аэрофлот" не выполнял регулярные рейсы по этим направлениям.

В новость была внесена правка (17:31 мск) - уточняется количество полетов во втором абзаце, правильно - по одному.