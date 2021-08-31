В Карелии появится первая на Северо-Западе форелевая ферма закрытого типа

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 августа. /ТАСС/. Первая на Северо-Западе России ферма по выращиванию малька и товарной форели в закрытом бассейне появится в карельской деревне Кутейжа Олонецкого района Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В деревне Куйтежа строится ферма для выращивания малька и товарной форели в помещении - без использования естественного водоема. Это первый на Северо-Западе России проект подобного типа. Строительство ведет ООО "Вечерний бриз", - говорится в сообщении.

Планируется, что в новом комплексе будут выращивать 400 тыс. особей в год. Новый способ производства замкнутого цикла отличается экологичностью, не влияет на качество водоемов, что зачастую становится причиной протестов среди жителей населенных пунктов в республике, где планируется создание форелеводческого хозяйства садкового типа. Это также позволяет ускорить процесс выращивания рыбы.

По словам представителя компании, которая строит предприятие, в цехах будут использоваться датские технологии разведения форели в закрытых условиях: в разные бассейны поместят мальков и взрослую форель, вода к ним будет поступать из скважины.

"Тема очень важная. Мы будем ее постоянно развивать с нашими учеными, в том числе из Петрозаводского университета и Карельского научного центра Академии наук. Для деревни Куйтежа этот проект - гарантия будущего: это рабочие места, налоги", - приводит пресс-служба слова главы Карелии Артура Парфенчиков, который встретился с представителями компании-инвестора.

Сейчас в Кутейже завершается монтаж здания цеха, уже закуплено оборудование. На ферме трудоустроены более 10 человек. Как добавили в пресс-службе республиканского правительства, глава Карелии также предложил собственникам воспользоваться региональными мерами поддержки, в том числе возможностью компенсации затрат на купленное оборудование.