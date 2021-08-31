Минфин смягчил критерии для компаний в специальных административных районах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минфин РФ смягчил критерии для компаний, которые могут переехать в специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке. Об этом замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил на семинаре KPMG "Пункт назначения - САР: возможности и перспективы режима САР".

"Сейчас одним из ключевых ограничений является то, что компания должна была быть создана до 2018 года, и неизменность контролирующих лиц компании с 1 января 2017 года до момента переезда должна быть обеспечена. Мы смягчаем критерии для тех, кто может переезжать в САРы. Мы предполагаем, что компания должна быть создана до 1 января 2020 года, к моменту переезда она должна существовать не менее трех лет, а контролирующие лица этой компании не менее чем на 75% должны быть неизменными к моменту переезда по сравнению с теми контролирующими лицами, которые были на 1 января 2020 года. Это существенное смягчение условий", - отметил замглавы Минфина РФ.

По словам Сазанова, эти изменения будут внесены в Госдуму до конца текущего года. "Либо в конце этого года, либо в начале следующего года они уже будут, надеемся, одобрены Госдумой, потом Советом Федерации. Соответственно, закон должен появиться к весне - лету следующего года", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ планирует до конца года подготовить и внести в Госдуму законопроект о донастройке налогового режима в специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке. Законопроект будет нацелен на повышение привлекательности налогового режима в САР.