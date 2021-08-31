Росатом отправил в Турцию парогенераторы для второго энергоблока АЭС "Аккую"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область, входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") приступил к отгрузке парогенераторов для энергоблока № 2 АЭС "Аккую" в Турции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба дивизиона.

Парогенераторы - важнейшее оборудование первого контура реактора. Именно там образуется пар, который затем приводит в движение турбины, вырабатывающие электроэнергию. Всего в Турцию отправятся четыре парогенератора весом 355 т каждый. На пути к строительной площадке они преодолеют по воде 3 тыс. км.

По словам Игоря Котова, генерального директора компании "АЭМ-технологии" (входит в состав холдинга "Атомэнергомаш"), филиалом которой является завод "Атоммаш", первый из этих четырех парогенераторов был изготовлен на восемь месяцев раньше планируемого времени. Сроки ключевых производственных операций при изготовлении комплекта были снижены в два раза. "Мы значительно усилили производственную базу, внедрили цифровые технологии, продолжаем повышать эффективность и развиваем персонал. В итоге сегодня мы начинаем отгрузку комплекта уже для второго блока первой в Турции АЭС. В этом событии для нас ключевым фактом является то, что это очередная отгрузка. Мы можем констатировать, что производство оборудования для ядерной энергетики на заводе вышло на уровень стабильного производственного ритма при максимальной загрузке производственных мощностей", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Котова.

Поставка изделий с "Атоммаша" заказчику осуществляется комбинированным путем. Сначала до порта Цимлянского водохранилища изделия доставят автомобильным транспортом. Далее парогенераторы погрузят на баржу с помощью крана грузоподъемностью 650 т и отправят в Турцию водным путем. Судно типа "река-море" из Волгодонска по реке Дон пройдет мимо городов Константиновск, Семикаракорск, Ростов-на-Дону, Азов. Далее баржа пройдет по Азовскому морю, через Керченский пролив попадет в Черное море, затем преодолеет пролив Босфор, через Мраморное море и пролив Дарданеллы выйдет в Эгейское и Средиземное моря к площадке строительства АЭС "Аккую". Протяженность морского пути составит порядка 3 тыс. км.

Соглашение "О сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в Турецкой Республике" подписано между правительствами России и Турции 2 мая 2010 г. В соответствии с этим соглашением госкорпорация "Росатом" в Турции осуществляет строительство атомной электростанции с четырьмя реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ общей мощностью 4800 МВт. "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate - "Строй-Владей-Эксплуатируй".