Кабмин разрешил РЖД продать пакет акций Gefco путем одной или нескольких сделок

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство разрешило РЖД продать пакет акций Gefco путем одной или нескольких сделок, следует из распоряжения кабмина.

Речь идет о реализации 75 млн акций группы "по цене не ниже рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика". РЖД принадлежит 75% акций логистического оператора.

Оставшийся пакет акций Gefco принадлежит автоконцерну Stellantis.

В марте 2019 года правительство разрешило РЖД провести IPO группы Gefco. Речь шла о продаже не менее 25% плюс 1 акция, но не более 35% минус одна акция логистической компании.

В марте 2020 года первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов сообщал журналистам, что РЖД уже не рассматривают продажу части своей доли в Gefco посредством IPO, холдинг может привлечь инвесторов.

Международный логистический оператор Gefco присутствует в 150 странах мира. Основные клиенты компании - ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble. РЖД в 2012 году купили 75% акций Gefco у PSA Peugeot-Citroen за €800 млн.