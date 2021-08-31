"Газпром" планирует в 2021 году добыть максимальный за последние 10 лет объем газа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Объемы добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м. Это рекордный за последние 10 лет уровень добычи, сказал на телефонной конференции начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"По нашим прогнозам, объем добычи газа группой "Газпром" в 2021 году увеличится более чем на 55 млрд куб. м и превысит цифру в 510 млрд куб. м. Это максимальный уровень за последние 10 лет", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2021 году планирует добыть 506,5 млрд куб. м газа, что на 11,7% выше показателя 2020 года, а экспортировать в Европу планирует 175-183 млрд куб. м газа. "Газпром" также повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $240 за 1 тыс. куб. м.