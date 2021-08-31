Техкомитет ОПЕК+ ожидает переизбытка предложения нефти в 2022 году в объеме 2,5 млн б/с

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Баланс спроса и предложения на рынке нефти уже в 2022 году сместится в сторону переизбытка последнего на 2,5 млн б/с. А в случае замедления темпов спроса он может увеличиться до 4,5 млн б/ с. Такой прогноз содержится в материалах технического мониторингового комитета ОПЕК+ (ТАСС ознакомился с ними), который заседал в режиме онлайн-конференции во вторник.

В материалах рассматриваются два сценария для рынка нефти. Так, базовый вариант предусматривает, что ОПЕК+ продолжит восстанавливать добычу нефти на 0,4 млн б/с в месяц. В этом случае до конца 2021 года рынок еще будет пребывать в состоянии дефицита, который оценивается в 0,9 млн б/с. При этом запасы нефти стран ОЭСР будут на 56 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня (взят период 2015-2019 годов). Оценка дефицита на этот год ухудшена по сравнению с предыдущей. Еще в июле техкомитет оценивал его в среднем по году в 1,4 млн б/c.

При этом уже с 2022 года техкомитет ожидает возникновения профицита предложения, который в среднем по 2022 году может составить 2,5 млн б/с, а запасы превысят средний за пять лет уровень на 264 млн баррелей. Альтернативный сценарий, при котором рост спроса замедлится, предполагает, что профицит в 0,4 млн б/c может возникнуть уже в этом году, а в следующем увеличиться до 4,5 млн б/с.

Министры стран ОПЕК+ на встрече 1 сентября обсудят планы по добыче на ближайшие месяцы. Еще в июле они договорились увеличивать добычу на 0,4 млн б/с в месяц до сентября 2022 года. Однако позднее стало известно, что США попросили ОПЕК ускорить восстановление добычи, чтобы снизить давление на цены нефти, которые очень сильно влияют на стоимость топлива для потребителей. Встреча в среду - плановая. На ней министры могут пересмотреть параметры сделки или оставить июльское решение в силе.