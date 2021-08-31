Россия сохранила второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США в июне

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия сохранила второе место среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США в июне, поставив 25,43 млн баррелей топлива, следует из материалов управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Первое место заняла Канада (137,57 млн баррелей), третье - Мексика (23,65 млн баррелей).

Большая часть российских поставок в США пришлась на нефтепродукты, экспорт нефти составил лишь 8,47 млн баррелей. По этому показателю РФ заняла четвертое место, уступив Канаде, Мексике и Саудовской Аравии. Больше всего нефти в США в июне экспортировала Канада - 120,49 млн баррелей.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США в июне вырос на 53,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, при этом поставки только нефти увеличились в 3,7 раза.

В то же время по сравнению с маем Россия сократила экспорт нефти и нефтепродуктов на 2,6%. В мае российские поставки в США достигли исторического максимума - 26,17 млн баррелей.

США в июне импортировали 198,051 млн баррелей нефти, что на 17,397 млн баррелей больше, чем в мае.