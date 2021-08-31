Mastercard не подтвердил получение писем от банков с опровержением нарушений Wildberries

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Mastercard не получал от российских банков писем с опровержением нарушений правил платежной системы. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба международной платежной системы.

Ранее в Wildberries сообщили, что международным платежным системам банковским сообществом были направлены ответы, в которых банки "опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ретейлером их правил, отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях". Как сообщал 20 августа онлайн-ретейлер, после введения скидок Wildberries по картам "Мир", SberPay и СБП в адрес банков начали поступать письма от зарубежных платежных систем "с угрозами штрафных санкций".

"Мы находимся в нормальном рабочем диалоге с банками-партнерами, действуем в соответствии с нашими правилами и процедурами и не получали от банков писем, в которых они бы опровергали нарушение правил платежной системы", - прокомментировали в Mastercard.

Visa сообщила, что на текущий момент ожидает ответы от банков, которым были направлены официальные запросы. "Мы не комментируем взаимоотношения с нашими клиентами и поэтому не можем делиться содержанием их ответов. В то же время мы по-прежнему отмечаем нарушение правил платежной системы Visa компанией Wildberries в отношении держателей карт Visa путем взимания дополнительной комиссии при использовании для оплаты карт Visa", - такой ответ от международной платежной системы поступил в ТАСС. "Мы работаем с нашими партнерами для устранения нарушения правил платежной системы Visa", - добавили в пресс-службе Visa.

Ранее ТАСС стало известно о предупреждении Visa, направленном в адрес банков-эквайеров, работающих с Wildberries, что в случае начисления ими дополнительной комиссии при оплате товаров картой Visa будет применен штраф в $25 тыс. В письмах Visa отмечалось, что такая санкция будет применена к банкам, если они до 31 августа не устранят данное нарушение.

16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые до этого учитывались в стоимости товаров. Скидки предусматриваются при оплате картами "Мир", через СБП и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard. В Wildberries подчеркнули, что не вводили каких-либо дополнительных комиссий, эти комиссии существовали всегда, но просто не отображались.

В дальнейшем Visa заявила, что расследует ситуацию, а глава Mastercard в России Алексей Малиновский сообщил ТАСС, что компания внимательно анализирует ситуацию и выразил обеспокоенность возможной дискриминацией держателей карт Mastercard.