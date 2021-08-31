Bloomberg: дизайн новых смарт-часов от Apple может привести к задержкам их поставок

ТАСС, 31 августа. Сложности, возникшие при производстве смарт-часов Apple Watch 7, могут привести к задержке их поставок и к уменьшению объемов партий. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно его сведениям, проблемы при производстве обусловлены дизайном смарт-часов. У новой модели по сравнению с предыдущими будет более крупный экран и более мощный процессор.

По данным японской газеты Nikkei, производство новинки отложили из-за их сложности. По сведениям издания, изготовление первой небольшой партии часов началось на прошлой неделе, однако результаты не удовлетворили компанию.

В пресс-службе Apple отказалась прокомментировать публикацию.

Ожидается, что компания представит новую линейку устройств в ближайшие недели. Будут показаны обновленные модели смартфонов iPhone, планшетов iPad, беспроводных наушников AirPods и компьютеров Mac.