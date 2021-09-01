Страны ОПЕК+ обсудят будущее нефти и параметры ограничения ее добычи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министры стран - участниц соглашения о добровольном сокращении добычи нефти ОПЕК+ встретятся сегодня, чтобы обсудить будущее сделки и уровни добычи. Будет проведен мониторинговый комитет, встречи ОПЕК и ОПЕК+.

Изначально предполагалось, что на этой плановой встрече страны не будут менять в сентябре параметры сделки, так как еще недавно, в середине июля, после продолжительных дискуссий они приняли решение ослабить ограничения по добыче. По новым условиям участники соглашения могут увеличивать добычу на 0,4 млн б/с в месяц до сентября 2022 г. Но относительное спокойствие было нарушено после того, как в августе администрация президента США Джо Байдена призвала ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы справиться с ростом цен, которое она рассматривает как угрозу восстановлению мировой экономики. В частности, американский президент был недоволен ростом цен на бензин в США из-за высокой стоимости нефти.

После этого министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес в интервью агентству Рейтер сообщил, что ОПЕК+ 1 сентября может пересмотреть текущие условия сделки и отказаться от согласованного ранее увеличения добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев. То есть еще сильнее ограничить добычу, что обычно приводит к еще большему росту цен.

Он объяснил свою позицию тем, что рынки замедляются, а COVID-19 начал свою четвертую волну. "Мы должны быть осторожны и пересмотреть это увеличение. Может быть приостановлено увеличение на 400 тыс. баррелей в сутки", - говорил он. Министр отметил, что экономика стран Восточной Азии, в том числе Китая, по-прежнему страдает от COVID-19, поэтому необходимо проявлять осторожность.

Но не все участники сделки разделяют его точку зрения. Так, например, министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев 31 августа говорил ТАСС, что считает уже принятые меры в рамках ОПЕК+ достаточными для стабилизации рынка нефти. При этом он признал, что участники соглашения планируют обсудить "отдельные моменты" корректировки сделки, но решение должно быть принято коллегиально.

31 августа состоялось также заседание технического мониторингового комитета ОПЕК+, которое представило министрам свое видение рынка нефти (материалы комитета есть в распоряжении ТАСС). По их данным, баланс спроса и предложения уже в 2022 г. сместится в сторону переизбытка последнего на 2,5 млн б/с, в случае замедления темпов спроса он может увеличиться до 4,5 млн б/с.