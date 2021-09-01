Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка поддержку аграрного сектора Украины

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом поддержку аграрного сектора Украины и участие учреждения в реализации инфраструктурных проектов в стране. Встреча произошла в Вашингтоне в рамках визита украинского лидера в США.

"Обсудили с Дэвидом Малпассом земельную реформу, ирригацию и развитие аграрного сектора, который Всемирный банк готов поддерживать. Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора", - написал Зеленский в Twitter.

Президент Украины находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Ранее во вторник он посетил Министерство энергетики США, где государственное предприятие "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков. Глава государства также встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном. После этого он провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, где было подписано рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства двух стран до 2026 года. Как ожидается, во вторник президент Украины проведет еще встречи в Государственном департаменте США.

На среду запланированы его переговоры с президентом США Джо Байденом. Кроме того, Зеленский посетит Калифорнию, где планируется его встреча с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также главой компании Apple Тимом Куком.