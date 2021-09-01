Глава Всемирного банка призвал Украину добиваться прогресса в приватизации госпредприятий

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Украинские власти должны добиваться дальнейшего прогресса в деле приватизации государственных предприятий. Об этом заявил во вторник в Вашингтоне президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мэлпас и Зеленский обсудили программу срочных реформ на Украине, включая реформы в земельном, энергетическом, финансовом и сельскохозяйственном секторах. Мэлпас отметил текущий прогресс в области земельной реформы и энергетического сектора. Мэлпас также призвал продолжать реформирование государственных предприятий и добиваться дальнейшего прогресса в [их] приватизации", - отмечается в распространенном пресс-службой ВБ заявлении.