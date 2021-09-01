США помогут сближению Украины с ЕС путем модернизации энергоинфраструктуры

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Власти США намерены содействовать интеграции Украины и Евросоюза, в том числе путем модернизации и создания энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении о намерениях, опубликованном во вторник на сайте Минэнерго США.

В документе отмечается, что энергетические ведомства двух стран намерены "поддерживать усилия Украины в дальнейшей интеграции с Евросоюзом, в том числе путем модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры". Заявление подписано во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

Партнерство в сфере энергетики

Власти США и Украины планируют активизировать партнерство в сферах ядерной энергетики и использования возобновляемых источников энергии, говорится в заявлении.

В документе отмечается, что энергетические ведомства двух стран намерены "работать над декарбонизацией экономики Украины, обеспечением ее энергетической безопасности и экспортного потенциала". Предполагается, что для этого стороны "разработают и осуществят комплексный план в энергетическом секторе". Он будет предусматривать, в частности, "взаимовыгодное сотрудничество в областях ядерной энергетики, солнечной и ветроэнергетики, [применения] водорода, хранения энергии". Заявление подписано во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.