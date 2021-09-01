Приамурье на ВЭФ подпишет соглашение с "Газпром гелий сервис" для автономной газификации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Соглашение с компанией "Газпром гелий сервис", которое позволит применять автономную газификацию в Амурской области и способствовать развитию рынка газомоторного топлива подпишут на полях Восточного экономического форума. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"Регион планирует подписать соглашение с компанией "Газпром гелий сервис" по созданию в Приамурье комплекса сжижения природного газа. Это открывает новые возможности для применения автономной газификации нашего региона и развития рынка газомоторного топлива", - говорится в сообщении.

Кроме того, в портфеле потенциальных соглашений - договор по поддержке социальных проектов с помощью Дальневосточной концессии и соглашение с крупнейшим в стране специализированным застройщиком. "На полях ВЭФ правительство Амурской области и ПАО "МТС-Банк" объявят о партнерстве, которое будет направленно на социально-экономическое развитие региона и повышение уровня финансовой доступности амурчан", - добавили в пресс-службе правительства региона.

Запланировано несколько встреч на усиление межрегионального сотрудничества, в частности - с правительством Якутии. Протокол совместных действий определит дальнейшие шаги по взаимодействию в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах до 2024 года.

Павильон "Амурская область - экономика устойчивого развития" на Восточном экономическом форуме трехэтажный, он символизирует нестандартный подход к решению задач, а также использование передовых технологий и практик. На первом этаже экспозиции будет представлено сельское хозяйство, экспорт и туризм, второй этаж станет зоной центра экономического роста, на третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.

VI Восточный экономический форум пройдет/проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.