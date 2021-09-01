Перелеты на внутренних воздушных линиях Камчатки будет выполнять новая авиакомпания

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Камчатка" получила сертификат эксплуатанта на выполнение пассажирских перевозок по краю, сообщил ТАСС учредитель авиакомпании Сергей Бачин.

"Росавиация выдала нам сертификат эксплуатанта. Мы будем заниматься пассажирскими перевозками по краю", - сказал Бачин.

Новый авиаперевозчик, который базируется в аэропорту Елизово, планирует использовать современные суда Cessna Grand Caravan EX. В течение трех-четырех лет АО "Авиакомпания Камчатка" может увеличить свой парк до 12 таких самолетов. Компания будет выполнять полеты на внутренних воздушных линиях, обеспечив значительно большие возможности для пассажирских авиаперевозок на Камчатке. В планах авиакомпании также выполнение перевозок почты и грузов, санитарных полетов и оказание других авиационных услуг.

После падения вертолета с туристами на борту "Витязь-Аэро" Росавиация запретила авиакомпании, которая выполняла свыше 80% туристических перевозок в регионе, осуществлять полеты. Также возникли сложности с перевозками пассажиров в удаленные населенные пункты региона.