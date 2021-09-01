Инвестиции в Приамурье от подписанных на ВЭФ соглашений могут превысить 137 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Предполагаемый объем инвестиций после реализации соглашений, которые будут подписаны Амурской областью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), составит более 137 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба правительства Амурской области.

"Общий объем инвестиций, который предполагается после реализации соглашений, планируемых к подписанию на ВЭФ, - более 137 млрд рублей. Это более 2 тыс. рабочих мест. Среди основных, к примеру, соглашение с компанией ООО "Газпром гелий сервис", проект по созданию на территории области комплекса по сжижению газа, что поможет автономной газификации муниципалитетов, созданию мощностей по выработке газомоторного топлива", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства области Татьяны Половайкиной.

Трехэтажный павильон "Амурская область - экономика устойчивого развития" на Восточном экономическом форуме символизирует нестандартный подход к решению задач, а также использование передовых технологий и практик. На первом этаже экспозиции будет представлено сельское хозяйство, экспорт и туризм, второй этаж станет зоной центра экономического роста, на третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.