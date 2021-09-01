Мьянма направит на ВЭФ делегацию во главе с министром планирования и финансов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр планирования и финансов Мьянмы Вин Шейн возглавит делегацию республики на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом говорится в пресс-релизе Фонда Росконгресс, который выступает организатором форума.

В состав делегации из Мьянмы войдут представители дипломатических кругов. Ожидается, что в рамках ВЭФ они проведут ряд встреч с официальными лицами и предпринимателями России.

"Мы рады приветствовать делегацию Республики Союз Мьянма во Владивостоке и нацелены на плодотворное сотрудничество в рамках Восточного экономического форума. Россию с Мьянмой связывают добрые и дружественные отношения. Уверен, что работа делегации на форуме будет способствовать появлению новых совместных проектов на Дальнем Востоке", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Сам Вин Шейн в преддверии визита в Россию отметил, что Мьянма может предложить российской стороне инвестиционные возможности "в нефтегазовом секторе, особенно в области разведки прибрежной зоны и морских месторождений", а также в ряде сфер, включая возобновляемые источники энергии, информационные технологии, здравоохранение и финансы. По его словам, Россию и Мьянму связывает долгая история дружеских дипломатических отношений, республика надеется на новые возможности для делового и экономического сотрудничества с российскими партнерами.

В 2019 году делегация Республики Союз Мьянма уже принимала участие в мероприятиях Восточного экономического форума.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.