"Известия": Минфин предложил обязать резидентов САР помогать детям с редкими болезнями

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает сделать обязательными для резидентов специальных административных районов (САР) на островах Октябрьский и Русский отчисления на благотворительность в обмен на снижение до 5% ставки по общей налоговой базе, по получаемым дивидендам, процентам и роялти. Об этом сообщается в презентации заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова для семинара KPMG, с которой ознакомилась газета "Известия".

Кроме этого, Минфин предлагает уменьшить до 10% ставку налога на прибыль организаций и НДФЛ по дивидендам, выплачиваемым международными холдинговыми компаниями (МХК) российским организациям и физлицам, а также непубличными МХК иностранным организациям и гражданам, пишет газета. По данным "Известий", Минфин считает необходимым сократить до 10% ставку по налогу на прибыль организаций по процентам и роялти, выплачиваемым МХК, и ставку НДФЛ по процентам и роялти, которые МХК платят российским резидентам.

В пресс-службе Минфина пояснили "Известиям", что условие о перечислении не менее 2% от суммы каждой выплаты доходов в пользу физических лиц в Фонд поддержки детей с редкими заболеваниями предполагается к выполнению исключительно для применения МХК пониженных налоговых ставок.

Ранее Сазанов сообщил на семинаре KPMG "Пункт назначения - САР: возможности и перспективы режима САР", что Минфин РФ смягчил критерии для компаний, которые могут переехать в САР в Калининграде и Владивостоке. Сейчас одним из ключевых ограничений является то, что компания должна была быть создана до 2018 года, и неизменность контролирующих лиц компании с 1 января 2017 года до момента переезда должна быть обеспечена. В соответствии со смягченными критериями, компания должна быть создана до 1 января 2020 года, к моменту переезда она должна существовать не менее трех лет, а контролирующие лица этой компании не менее чем на 75% должны быть неизменными к моменту переезда по сравнению с теми контролирующими лицами, которые были на 1 января 2020 года, отметил замглавы Минфина РФ.

По словам Сазанова, эти изменения будут внесены в Госдуму до конца 2021 года.