Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 18%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 29 августа 2021 года, вырос на 18% в годовом выражении и достиг $19,984 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 15% и составил $5,901 млрд, продукции масложировой отрасли - на 44%, до $4,455 млрд, поставки мясной и молочной продукции - на 26%, до $905 млн. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 8% и достиг $3,439 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 6%, до $2,614 млрд. Экспорт прочей продукции АПК возрос на 14% - до $2,67 млрд.

В структуре экспорта 12,5% поставок пришлось на Турцию, 11,8% - на ЕС, на Китай - 11,5%, на Южную Корею - 7,5%, Казахстан - 5,9%, Египет - 4,8%, Белоруссию - 4%, Украину - 2,7%, Узбекистан - 2,3%, Саудовскую Аравию - 2%.

По данным на 29 августа, поставки российской продукции АПК в Турцию выросли на 30% в годовом выражении (до $2,492 млрд), в ЕС - на 31% (до $2,356 млрд,), экспорт агропромышленной продукции из России в Китай снизился на 7% (до $2,3 млрд), в Южную Корею поставки выросли на 53% (до $1,489 млрд), в Казахстан - на 17% (до $1,172 млрд).