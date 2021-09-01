С начала года в Москве товарооборот с Италией вырос на 32,8%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Москвой и Италией вырос на 32,8% за полгода по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Важную роль в увеличении московско-итальянского товарооборота сыграл несырьевой неэнергетический экспорт столицы, который в первом полугодии этого года составил $647,58 млн - и вырос более чем в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. На его долю приходится 13,3% от совокупного экспорта Москвы на итальянский рынок. <...> По итогам первых шести месяцев 2021 года товарооборот между Москвой и Италией вырос на 32,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг $7,5 млрд", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, драйвером несырьевых неэнергетических поставок в Италию стал экспорт промышленной продукции, который в первом полугодии этого года увеличился до $639,48 млн, в то время как в соответствующем периоде 2020 года он составлял всего лишь $181,10 млн.

Отмечается, что товарная структура экспортируемых промышленных товаров весьма разнообразна. Московские компании отправляют на итальянский рынок механическое оборудование, технику и компьютеры - $8,83 млн, электрические устройства и аппаратуру связи - $1,64 млн, оптику, приборы и медицинскую технику - $1,47 млн.

"Существенный вклад в рост промышленного экспорта Москвы на итальянский рынок внесли поставки фармацевтической продукции. Так, к примеру, ранее практически не поставляемые в Италию иммунологические продукты в первом полугодии 2021 года были экспортированы на общую сумму $34,56 млн", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Московский экспортный центр, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, создан для оказания предпринимателями города финансовых и нефинансовых мер поддержки в целях продвижения продукции столичных производителей и поставщиков услуг на зарубежные рынки. Одна из ключевых задач МЭЦ - увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.