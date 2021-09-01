Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,14%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,14%, до 3 924,32 пункта, РТС прибавил 0,3% и достиг 1 689,29 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:08 мск индекс Мосбиржи рос на 0,21%, до 3 927,15 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 691,30 пункта (+0,45%).​​​​​​

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,97% - до $72,31 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,98% и торгуется на уровне $68,92 за баррель.