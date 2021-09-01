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Мировые цены на нефть

Средняя цена нефти Urals в январе - августе выросла в 1,6 раза

Она достигла $65,1 за баррель

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе - августе 2021 года составила $65,1 за баррель. В январе - августе 2020 года ее стоимость составляла $40,83 за баррель, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Таким образом, рост составил 1,6 раза.

Отмечается, что средняя цена на нефть марки Urals в августе 2021 года сложилась в размере $68 за баррель, что в 1,5 раза выше, чем в августе 2020 года ($44,51 за баррель).

Средняя цена нефти Urals в январе - июле 2021 года составила $64,68 за баррель.

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