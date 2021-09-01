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Стоимость акций "Яндекса" обновила исторический максимум

Стоимость одной акции составила 5 679,8 рублей
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Яндекс" в момент открытия торгов на Московской бирже обновила исторический максимум. Согласно данным биржи, к 10:00 мск стоимость одной акции составила 5 679,8 рублей.

Максимальная стоимость акций "Яндекса" в предыдущий раз была зафиксирована 23 сентября 2020 года. Тогда одна акция компании в моменте достигла 5 653,2 рублей.

К 11:55 акции компании перешли к падению и торговались на уровне 5 604,4 рублей за бумагу (-0,2%).

31 августа "Яндекс" сообщил, что полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке", а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Кроме того, "Яндекс" также приобретет у Uber 4,5% акций совместного предприятия и доведет свою долю в нем до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы.

По данным компании, общая сумма сделки составит $1 млрд, ее одобрили советы директоров обеих компаний. Закрыть сделку планируется до конца года.

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