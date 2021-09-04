Сессия ВЭФ "Нас опутали! Честный разговор о социальных сетях" Видеотрансляция

Восточный экономический форум-2021

Сессия "Нас опутали! Честный разговор о социальных медиа" проходит в рамках Молодежного ВЭФ. Ее модератором выступает главный редактор ТАСС Михаил Петров.

На мероприятии выступают YouTube и Instagram-блогер Богдан Булычев, руководитель проектов АНО "Диалог" Тимофей Ви, Instagram-блогеры Алексей Жирухин, Александр Зарубин и Наталия Сорокина, замруководителя Роскачества Юлия Михалева и директор по развитию музыкальных проектов Mail.Ru Group Константин Сидорков.

В сессии также принимают участие молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев и блогеры Павел Гузанов и Роман Дяблов.

Участники мероприятия обсудят, как социальные сети влияют на модели поведения людей в обществе и мировоззрение? Являются ли блогеры альтернативой классическим провайдерам новостей?