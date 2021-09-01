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Индекс РТС превысил 1700 пунктов впервые с марта 2012 года

Он достиг к 14:29 мск 1700,17 пункта
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил 1700 пунктов впервые с марта 2012 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 14:29 мск, индекс вырос на 0,92%, до 1700,17 пункта.

К 14:50 мск индекс РТС замедлил рост до 0,87% и находился на уровне 1698,76 пункта. В то же время индекс Мосбиржи рос на 0,59%, до 3942,11 пункта.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,21% - до $71,77 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,25% и торгуется на уровне $68,43 за баррель.

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